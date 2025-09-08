Filialer för Jpmorgan Chase Bank Na Hong Kong (private Banking) Organized Under the Laws of Usa With Limited Liability i Hongkong

Om du använder fel SWIFT-kod kan din betalning bli försenad, feldirigerad eller till och med avvisad av den mottagande banken. I vissa fall kan pengarna returneras till avsändaren, och ytterligare avgifter kan tillkomma. Se alltid till att SWIFT-koden matchar antingen din banks eller den officiella huvudkontorskoden. Om du är osäker, kontakta Jpmorgan Chase Bank Na Hong Kong (private Banking) Organized Under the Laws of Usa With Limited Liability innan överföringen görs.