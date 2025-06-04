SWIFT-koder för filialer används för att identifiera specifika bankplatser vid internationella betalningar. Vissa banker, inklusive Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a., Hong Kong Branch, kan tilldela unika koder till filialer i städer som West Kowloon för att underlätta överföringar mer exakt. Alla filialer har inte unika koder, men när de är tillgängliga är det bäst att använda den som matchar ditt lokala filialkontor.