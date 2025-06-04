Grenar för Waters S.a.s i Guyancourt, Frankrike

SWIFT-koder för filialer används för att identifiera specifika bankplatser när du skickar internationella betalningar. Vissa banker, inklusive Waters S.a.s, kan tilldela unika koder till filialer i städer som Guyancourt för att hjälpa till att behandla överföringar mer exakt. Inte alla filialer har unika koder, men när det är tillgängligt är det bäst att använda den som matchar din lokala filial.