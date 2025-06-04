SWIFT-kod för Banco Industrial El Salvador, S.A i El Salvador

Den huvudsakliga SWIFT-koden för Banco Industrial El Salvador, S.A i El Salvador är INDLSVSSXXX. Denna kod identifierar bankens huvudkontor för internationella betalningar i El Salvador och används ofta när en filialspecifik kod inte krävs eller är tillgänglig. Om du skickar pengar till ett konto hos Banco Industrial El Salvador, S.A i El Salvador och mottagaren inte har angett en lokal filials SWIFT-kod är det vanligtvis ett säkert och pålitligt alternativ att använda INDLSVSSXXX.