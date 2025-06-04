SWIFT-kod för Central Bank of Bosnia i Bosnien och Hercegovina

Den huvudsakliga SWIFT-koden för Central Bank of Bosnia i Bosnien och Hercegovina är CBBSBA22XXX. Denna kod identifierar bankens huvudkontor för internationella betalningar i Bosnien och Hercegovina och används ofta när en filialspecifik kod inte krävs eller är tillgänglig. Om du skickar pengar till ett konto hos Central Bank of Bosnia i Bosnien och Hercegovina och mottagaren inte har angett en lokal filials SWIFT-kod är det vanligtvis ett säkert och pålitligt alternativ att använda CBBSBA22XXX.