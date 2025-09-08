SWIFT-koder för filialer används för att identifiera specifika bankplatser vid internationella betalningar. Vissa banker, inklusive Carfin Sa, kan tilldela unika koder till filialer i städer som Louvain-la-neuve för att underlätta överföringar mer exakt. Alla filialer har inte unika koder, men när de är tillgängliga är det bäst att använda den som matchar ditt lokala filialkontor.