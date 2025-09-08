En SWIFT-kod är en unik identifierare som används för att identifiera banker och finansinstitut runt om i världen för internationella pengaöverföringar. SWIFT står för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Dessa koder hjälper till att säkerställa att betalningar dirigeras till rätt bank och land. En typisk SWIFT-kod är antingen 8 eller 11 tecken lång och innehåller information om banken, landet, platsen och ibland ett specifikt filialkontor.