SWIFT-koden för NORTHERN BANK LIMITED är
DABAGB2B 779
Bankens namn
NORTHERN BANK LIMITED
Stad
BELFAST
Adress
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, COUNTY ANTRIM, BT1 6JS
Land
UNITED KINGDOM
När ska jag använda DABAGB2B779?
SWIFT-koder används för att säkerställa att dina pengar når rätt plats när du skickar eller tar emot pengar över gränser. Använd DABAGB2B779 när du vill skicka pengar till NORTHERN BANK LIMITED på ovanstående adress, stad och land. Bekräfta alltid att SWIFT-koden du använder tillhör destinationsbanken.
Genomgång av DABAGB2B779
SWIFT/BIC-koder består av 8 till 11 bokstäver och siffror för att identifiera en specifik bank och filial i världen.
Bankkod (DABA): Dessa fyra bokstäver representerar NORTHERN BANK LIMITED
Landskod (GB): Dessa två bokstäver visar att bankens land är Storbritannien.
Platskod (2B): Dessa två tecken anger bankens huvudkontors adress.
Filialkod (779): Dessa tre siffror anger ett visst kontor. BIC-koder som slutar på 'XXX' hänvisar till bankens huvudkontor.
NORTHERN BANK LIMITED
NORTHERN BANK LIMITED kodinformation
Korrekta SWIFT-koder är avgörande för att undvika problem eller förseningar i dina överföringar. Innan du använder SWIFT-koden, se till att du:
Verifiera banken: Dubbelkolla att banknamnet matchar mottagarens bank.
Kontrollera filialnamnet: Om du använder en filialspecifik SWIFT-kod, se till att denna filial matchar mottagarens filial.
Bekräfta landet: Banker har kontor över hela världen. Kontrollera att SWIFT-koden motsvarar destinationsbankens land.
Välj Xe när du skickar pengar till NORTHERN BANK LIMITED
Bättre priser
Jämför oss med din bank och upptäck besparingarna. Våra räntor överträffar ofta större bankers, vilket maximerar värdet på din överföring.
Lägre avgifter
Vi visar dig alla avgifter i förväg innan du bekräftar din överföring så att du vet exakt vad du betalar för. Våra lägre avgifter innebär mer besparingar för dig.
Snabbare överföringar
Majoriteten av överföringar genomförs samma dag. Vi förstår att när det gäller dina pengar är timing viktig.
Xe 24/7 expertsupport för globala överföringar
Behöver du hjälp med din internationella SWIFT-pengaöverföring? Vi finns här för att hjälpa dig – kontakta oss idag för personlig support!
Miljontals människor världen över litar på Xe
Redo att skicka pengar till NORTHERN BANK LIMITED?
Xe gör det enkelt att skicka pengar till NORTHERN BANK LIMITED och tusentals andra banker runt om i världen. Med stöd för över 130 valutor och överföringar till 190 länder kan du skicka pengar tryggt.
Vanliga frågor om DABAGB2B779
En SWIFT-kod är en unik identifierare som används för att identifiera banker och finansinstitut runt om i världen för internationella pengaöverföringar. SWIFT står för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Dessa koder hjälper till att säkerställa att betalningar dirigeras till rätt bank och land. En typisk SWIFT-kod är antingen 8 eller 11 tecken lång och innehåller information om banken, landet, platsen och ibland ett specifikt filialkontor.
Inte alltid. Vissa banker använder en enda SWIFT-kod (vanligtvis huvudkontorskoden som slutar på XXX) för alla filialer. Andra tilldelar unika SWIFT-koder till enskilda filialer, ofta med specifika tre sista tecken. Om mottagaren anger en filialspecifik kod är det bäst att använda den – det kan bidra till att påskynda behandlingen eller säkerställa att betalningen når rätt plats snabbare.
Du bör använda DABAGB2B779 när du skickar eller tar emot internationella banköverföringar till NORTHERN BANK LIMITED på ovanstående stad och adress. Den identifierar mottagarens bank och filial, särskilt när du skickar pengar över gränser via SWIFT-nätverket. Vissa länder och betalningstyper kanske inte kräver en SWIFT-kod, så kontrollera alltid med din mottagare eller bank innan du påbörjar överföringen.
SWIFT/BIC-koden DABAGB2B779 används för internationella överföringar till NORTHERN BANK LIMITED. Här är en förklaring av vad varje del av koden betyder:
DABA – Detta är bankkoden, som representerar NORTHERN BANK LIMITED
GB – Detta är landskoden, som visar att banken är belägen i Storbritannien
2B – Detta är platskoden, som anger bankens huvudkontor
779 – Detta är filialkoden; när den visas som "XXX" hänvisar det till huvudkontoret eller huvudfilialen
Ja, NORTHERN BANK LIMITED kan ha flera filialer. Varje filial kan betjäna olika regioner, erbjuda olika tjänster och – när det gäller internationella banköverföringar – kan vissa till och med använda olika SWIFT-koder. Det är viktigt att identifiera det specifika filialen där ditt konto finns när du ger betalningsinstruktioner.
Om du använder fel SWIFT-kod kan din betalning bli försenad, feldirigerad eller till och med avvisad av den mottagande banken. I vissa fall kan pengarna returneras till avsändaren, och ytterligare avgifter kan tillkomma. Se alltid till att SWIFT-koden matchar antingen din banks eller den officiella huvudkontorskoden. Om du är osäker, kontakta NORTHERN BANK LIMITED innan överföringen görs.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.