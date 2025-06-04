friskrivningsklausul

SWIFT-koder, banknamn, adresser och annan relaterad information som tillhandahålls på denna sida är endast för allmän information. Även om vi strävar efter att säkerställa noggrannhet garanterar Xe inte att informationen är fullständig, aktuell eller felfri. Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande och kanske inte återspeglar de senaste uppgifterna från respektive finansinstitut.

Xe gör inga utfästelser angående den rättsliga ställningen, regleringsstatus, eller operativa integritet för någon bank, finansinstitut, eller mellanhand som listas. Vi stöder inte eller verifierar legitimiteten hos någon enhet som ingår, och vi tar inte heller något ansvar för din användning av informationen som tillhandahålls.

Alla finansiella transaktioner eller beslut som fattas baserat på denna information görs på egen risk. Xe ansvarar inte för förlust, fördröjning eller skador till följd av tillit till uppgifterna, inte heller från kontakter med tredje part vars information visas på denna webbplats.

Vi rekommenderar att du självständigt verifierar alla uppgifter med relevant finansinstitut innan du initierar någon transaktion.



Denna ansvarsfriskrivning tillhandahålls endast på engelska och har inte översatts. Medan resten av denna sida kan visas på ditt valda språk, förblir den juridiska ansvarsfriskrivningen på engelska för att bevara dess riktighet och avsikt.