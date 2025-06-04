XE Valutadiagram: ZWG till DOT

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram ZWG till DOT

Zimbabwisk dollar till Polkadot

1 ZWG = 0 DOT

6 sep. 2025 13:05 UTC - 6 sep. 2025 13:05 UTC
ZWG/DOT stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

zwg

ZWG - Zimbabwisk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Zimbabwisk dollar är kursen från ZWG till USD. Valutakoden för Zimbabwean Dollars är ZWG.

More Zimbabwisk dollar info
dot

DOT - Polkadot

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Polkadot är kursen från DOT till USD. Valutakoden för Polkadot är DOT.

More Polkadot info

