XE Valutadiagram: XLM till MTL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram XLM till MTL

Stellar Lumen till Maltese Lira

1 XLM = 0 MTL

6 sep. 2025 01:46 UTC - 6 sep. 2025 01:46 UTC
XLM/MTL stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

xlm

XLM - Stellar Lumen

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Stellar Lumen är kursen från XLM till USD. Valutakoden för Stellar Lumens är XLM.

MTL - Maltese Lira

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Maltese Lira är kursen från MTL till USD. Valutakoden för Maltese Liri är MTL.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17158
GBP / EUR1,15276
USD / JPY147,400
GBP / USD1,35056
USD / CHF0,798172
USD / CAD1,38346
EUR / JPY172,690
AUD / USD0,656061

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

