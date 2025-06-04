XE Valutadiagram: XLM till ERN

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer
Valutainformation
XLM - Stellar Lumen
Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Stellar Lumen är kursen från XLM till USD. Valutakoden för Stellar Lumens är XLM.More Stellar Lumen info
ERN - Eritreansk nakfa
Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Eritreansk nakfa är kursen från ERN till USD. Valutakoden för Eritrean Nakfas är ERN. Valutasymbolen är Nfk.More Eritreansk nakfa info
