XE Valutadiagram: XLM till AZN

Diagram XLM till AZN

Stellar Lumen till Azerbajdzjansk manat

1 XLM = 0 AZN

5 sep. 2025 20:51 UTC - 5 sep. 2025 20:51 UTC
XLM/AZN stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

xlm

XLM - Stellar Lumen

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Stellar Lumen är kursen från XLM till USD. Valutakoden för Stellar Lumens är XLM.

azn

AZN - Azerbajdzjansk manat

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Azerbajdzjansk manat är kursen från AZN till USD. Valutakoden för Azerbaijan Manats är AZN. Valutasymbolen är ₼.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17213
GBP / EUR1,15235
USD / JPY147,366
GBP / USD1,35071
USD / CHF0,798205
USD / CAD1,38257
EUR / JPY172,732
AUD / USD0,655668

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

