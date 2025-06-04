XE Valutadiagram: XEU till ZAR

Diagram XEU till ZAR

European Currency Unit till Sydafrikansk rand

1 XEU = 0 ZAR

5 sep. 2025 20:49 UTC - 5 sep. 2025 20:49 UTC
XEU/ZAR stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

XEU - European Currency Unit

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för European Currency Unit är kursen från XEU till USD. Valutakoden för European Currency Units är XEU.

zar

ZAR - Sydafrikansk rand

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Sydafrikansk rand är kursen från ZAR till USD. Valutakoden för Sydafrikanska rand är ZAR. Valutasymbolen är R.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17213
GBP / EUR1,15229
USD / JPY147,349
GBP / USD1,35063
USD / CHF0,798215
USD / CAD1,38265
EUR / JPY172,712
AUD / USD0,655676

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

