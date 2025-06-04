XE Valutadiagram: XEU till LUF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram XEU till LUF

European Currency Unit till Luxembourg Franc

1 XEU = 0 LUF

5 sep. 2025 20:32 UTC - 5 sep. 2025 20:32 UTC
XEU/LUF stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

XEU - European Currency Unit

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för European Currency Unit är kursen från XEU till USD. Valutakoden för European Currency Units är XEU.

LUF - Luxembourg Franc

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Luxembourg Franc är kursen från LUF till USD. Valutakoden för Luxembourg Francs är LUF.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17191
GBP / EUR1,15245
USD / JPY147,465
GBP / USD1,35057
USD / CHF0,798454
USD / CAD1,38382
EUR / JPY172,816
AUD / USD0,655469

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

