XE Valutadiagram: XEU till IEP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram XEU till IEP

European Currency Unit till Irish Pound

1 XEU = 0 IEP

5 sep. 2025 18:17 UTC - 5 sep. 2025 18:17 UTC
XEU/IEP stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

XEU - European Currency Unit

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för European Currency Unit är kursen från XEU till USD. Valutakoden för European Currency Units är XEU.

IEP - Irish Pound

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Irish Pound är kursen från IEP till USD. Valutakoden för Irish Pounds är IEP.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17215
GBP / EUR1,15273
USD / JPY147,332
GBP / USD1,35118
USD / CHF0,797977
USD / CAD1,38481
EUR / JPY172,696
AUD / USD0,655304

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

