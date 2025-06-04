XE Valutadiagram: TTD till SIT

Diagram TTD till SIT

Trinidad-dollar till Slovenian Tolar

1 TTD = 0 SIT

5 sep. 2025 07:59 UTC - 5 sep. 2025 07:59 UTC
TTD/SIT stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

ttd

TTD - Trinidad-dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Trinidad-dollar är kursen från TTD till USD. Valutakoden för Trinidadian Dollars är TTD. Valutasymbolen är TT$.

SIT - Slovenian Tolar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Slovenian Tolar är kursen från SIT till USD. Valutakoden för Slovenian Tolars är SIT.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16778
GBP / EUR1,15303
USD / JPY148,208
GBP / USD1,34648
USD / CHF0,803718
USD / CAD1,37947
EUR / JPY173,074
AUD / USD0,654405

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

