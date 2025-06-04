XE Valutadiagram: TTD till QAR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram TTD till QAR

Trinidad-dollar till Qatarisk riyal

1 TTD = 0 QAR

5 sep. 2025 07:58 UTC - 5 sep. 2025 07:58 UTC
TTD/QAR stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

ttd

TTD - Trinidad-dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Trinidad-dollar är kursen från TTD till USD. Valutakoden för Trinidadian Dollars är TTD. Valutasymbolen är TT$.

More Trinidad-dollar info
qar

QAR - Qatarisk riyal

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Qatarisk riyal är kursen från QAR till USD. Valutakoden för Qatari Rials är QAR. Valutasymbolen är ﷼.

More Qatarisk riyal info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16783
GBP / EUR1,15301
USD / JPY148,214
GBP / USD1,34652
USD / CHF0,803602
USD / CAD1,37947
EUR / JPY173,088
AUD / USD0,654363

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen