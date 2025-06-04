XE Valutadiagram: TTD till MZN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram TTD till MZN

Trinidad-dollar till Mocambique metical

1 TTD = 0 MZN

5 sep. 2025 06:37 UTC - 5 sep. 2025 06:37 UTC
TTD/MZN stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

ttd

TTD - Trinidad-dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Trinidad-dollar är kursen från TTD till USD. Valutakoden för Trinidadian Dollars är TTD. Valutasymbolen är TT$.

Trinidad-dollar info
mzn

MZN - Mocambique metical

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Mocambique metical är kursen från MZN till USD. Valutakoden för Mozambican Meticais är MZN. Valutasymbolen är MT.

Mocambique metical info

