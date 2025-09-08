XE Valutadiagram: TTD till JMD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram TTD till JMD

Trinidad-dollar till Jamaicansk dollar

1 TTD = 0 JMD

23 sep. 2025 04:29 UTC - 23 sep. 2025 04:29 UTC
TTD/JMD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

ttd

TTD - Trinidad-dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Trinidad-dollar är kursen från TTD till USD. Valutakoden för Trinidadian Dollars är TTD. Valutasymbolen är TT$.

More Trinidad-dollar info
jmd

JMD - Jamaicansk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Jamaicansk dollar är kursen från JMD till USD. Valutakoden för Jamaican Dollars är JMD. Valutasymbolen är J$.

More Jamaicansk dollar info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17993
GBP / EUR1,14465
USD / JPY147,789
GBP / USD1,35060
USD / CHF0,792381
USD / CAD1,38283
EUR / JPY174,380
AUD / USD0,658501

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,50 %
CHF0,00 %
EUR2,15 %
USD4,25 %
CAD2,50 %
AUD3,60 %
NZD3,00 %
GBP4,00 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen