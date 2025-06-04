XE Valutadiagram: SYP till ADA

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Diagram SYP till ADA

Syriskt pund till Cardano

1 SYP = 0 ADA

4 sep. 2025 23:50 UTC - 4 sep. 2025 23:50 UTC
SYP/ADA stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

syp

SYP - Syriskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Syriskt pund är kursen från SYP till USD. Valutakoden för Syrian Pounds är SYP. Valutasymbolen är £.

ada

ADA - Cardano

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Cardano är kursen från ADA till USD. Valutakoden för Cardano är ADA.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16561
GBP / EUR1,15325
USD / JPY148,374
GBP / USD1,34424
USD / CHF0,805169
USD / CAD1,38174
EUR / JPY172,946
AUD / USD0,652014

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

