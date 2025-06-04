XE Valutadiagram: SHP till DOT

Diagram SHP till DOT

Sankthelenskt pund till Polkadot

1 SHP = 0 DOT

4 sep. 2025 06:58 UTC - 4 sep. 2025 06:58 UTC
SHP/DOT stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

shp

SHP - Sankthelenskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Sankthelenskt pund är kursen från SHP till USD. Valutakoden för Saint Helenian Pounds är SHP. Valutasymbolen är £.

dot

DOT - Polkadot

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Polkadot är kursen från DOT till USD. Valutakoden för Polkadot är DOT.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16528
GBP / EUR1,15308
USD / JPY148,239
GBP / USD1,34366
USD / CHF0,804850
USD / CAD1,38142
EUR / JPY172,740
AUD / USD0,652556

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

