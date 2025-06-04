XE Valutadiagram: NPR till RON

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram NPR till RON

Nepalesisk rupie till Rumänsk leu

1 NPR = 0 RON

3 sep. 2025 10:01 UTC - 3 sep. 2025 10:01 UTC
NPR/RON stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

npr

NPR - Nepalesisk rupie

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Nepalesisk rupie är kursen från NPR till USD. Valutakoden för Nepalese Rupees är NPR. Valutasymbolen är ₨.

More Nepalesisk rupie info
ron

RON - Rumänsk leu

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Rumänsk leu är kursen från RON till USD. Valutakoden för Romanian Lei är RON. Valutasymbolen är lei.

More Rumänsk leu info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16560
GBP / EUR1,15019
USD / JPY148,552
GBP / USD1,34066
USD / CHF0,803629
USD / CAD1,37976
EUR / JPY173,153
AUD / USD0,653092

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen