XE Valutadiagram: MDL till NPR

Diagram MDL till NPR

Moldavisk leu till Nepalesisk rupie

1 MDL = 0 NPR

3 sep. 2025 04:37 UTC - 3 sep. 2025 04:37 UTC
MDL/NPR stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

mdl

MDL - Moldavisk leu

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Moldavisk leu är kursen från MDL till USD. Valutakoden för Moldovan Lei är MDL. Valutasymbolen är lei.

npr

NPR - Nepalesisk rupie

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Nepalesisk rupie är kursen från NPR till USD. Valutakoden för Nepalese Rupees är NPR. Valutasymbolen är ₨.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16288
GBP / EUR1,14955
USD / JPY148,722
GBP / USD1,33679
USD / CHF0,805495
USD / CAD1,37928
EUR / JPY172,945
AUD / USD0,652117

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

