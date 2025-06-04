XE Valutadiagram: LINK till CUP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram LINK till CUP

Chainlink till Kubansk peso

1 LINK = 0 CUP

2 sep. 2025 17:11 UTC - 2 sep. 2025 17:11 UTC
LINK/CUP stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

link

LINK - Chainlink

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Chainlink är kursen från LINK till USD. Valutakoden för Chainlink är LINK.

cup

CUP - Kubansk peso

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Kubansk peso är kursen från CUP till USD. Valutakoden för Cuban Pesos är CUP. Valutasymbolen är ₱.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16458
GBP / EUR1,14973
USD / JPY148,277
GBP / USD1,33896
USD / CHF0,803910
USD / CAD1,37786
EUR / JPY172,681
AUD / USD0,652080

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

