XE Valutadiagram: LINK till BBD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Köp kryptoKraken

Diagram LINK till BBD

Chainlink till Barbadisk dollar

1 LINK = 0 BBD

2 sep. 2025 17:08 UTC - 2 sep. 2025 17:08 UTC
LINK/BBD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

link

LINK - Chainlink

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Chainlink är kursen från LINK till USD. Valutakoden för Chainlink är LINK.

More Chainlink info
bbd

BBD - Barbadisk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Barbadisk dollar är kursen från BBD till USD. Valutakoden för Barbadian or Bajan Dollars är BBD. Valutasymbolen är $.

More Barbadisk dollar info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16444
GBP / EUR1,14984
USD / JPY148,322
GBP / USD1,33893
USD / CHF0,804050
USD / CAD1,37778
EUR / JPY172,713
AUD / USD0,652142

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen