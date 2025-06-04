XE Valutadiagram: LBP till ZWD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram LBP till ZWD

Libanesiskt pund till Zimbabwisk dollar

1 LBP = 0 ZWD

2 sep. 2025 17:06 UTC - 2 sep. 2025 17:06 UTC
LBP/ZWD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

lbp

LBP - Libanesiskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Libanesiskt pund är kursen från LBP till USD. Valutakoden för Lebanese Pounds är LBP. Valutasymbolen är £.

zwd

ZWD - Zimbabwisk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Zimbabwisk dollar är kursen från ZWD till USD. Valutakoden för Zimbabwean Dollars är ZWD. Valutasymbolen är Z$.

