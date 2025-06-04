XE Valutadiagram: LBP till NZD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram LBP till NZD

Libanesiskt pund till Nyzeeländsk dollar

1 LBP = 0 NZD

2 sep. 2025 15:06 UTC - 2 sep. 2025 15:06 UTC
LBP/NZD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

lbp

LBP - Libanesiskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Libanesiskt pund är kursen från LBP till USD. Valutakoden för Lebanese Pounds är LBP. Valutasymbolen är £.

nzd

NZD - Nyzeeländsk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Nyzeeländsk dollar är kursen från NZD till USD. Valutakoden för Nya Zeeland-dollar är NZD. Valutasymbolen är $.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16636
GBP / EUR1,14875
USD / JPY148,147
GBP / USD1,33986
USD / CHF0,802991
USD / CAD1,37917
EUR / JPY172,793
AUD / USD0,652284

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

