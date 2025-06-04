XE Valutadiagram: LBP till LTC

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Köp kryptoKraken

Diagram LBP till LTC

Libanesiskt pund till Litecoin

1 LBP = 0 LTC

2 sep. 2025 12:49 UTC - 2 sep. 2025 12:49 UTC
LBP/LTC stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

lbp

LBP - Libanesiskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Libanesiskt pund är kursen från LBP till USD. Valutakoden för Lebanese Pounds är LBP. Valutasymbolen är £.

More Libanesiskt pund info
ltc

LTC - Litecoin

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Litecoin är kursen från LTC till USD. Valutakoden för Litecoin är LTC. Valutasymbolen är Ł.

More Litecoin info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16153
GBP / EUR1,14868
USD / JPY148,896
GBP / USD1,33423
USD / CHF0,805846
USD / CAD1,38092
EUR / JPY172,947
AUD / USD0,648762

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen