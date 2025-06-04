XE Valutadiagram: LBP till JEP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram LBP till JEP

Libanesiskt pund till Jersey-pund

1 LBP = 0 JEP

2 sep. 2025 11:17 UTC - 2 sep. 2025 11:17 UTC
LBP/JEP stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

lbp

LBP - Libanesiskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Libanesiskt pund är kursen från LBP till USD. Valutakoden för Lebanese Pounds är LBP. Valutasymbolen är £.

jep

JEP - Jersey-pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Jersey-pund är kursen från JEP till USD. Valutakoden för Jersey Pounds är JEP. Valutasymbolen är £.

