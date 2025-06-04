XE Valutadiagram: LBP till GRD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram LBP till GRD

Libanesiskt pund till Greek Drachma

1 LBP = 0 GRD

2 sep. 2025 11:15 UTC - 2 sep. 2025 11:15 UTC
LBP/GRD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

lbp

LBP - Libanesiskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Libanesiskt pund är kursen från LBP till USD. Valutakoden för Lebanese Pounds är LBP. Valutasymbolen är £.

More Libanesiskt pund info

GRD - Greek Drachma

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Greek Drachma är kursen från GRD till USD. Valutakoden för Greek Drachmae är GRD.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16309
GBP / EUR1,14964
USD / JPY148,574
GBP / USD1,33714
USD / CHF0,804926
USD / CAD1,37811
EUR / JPY172,805
AUD / USD0,650921

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

