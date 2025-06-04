XE Valutadiagram: IEP till KZT

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer
Valutainformation
IEP - Irish Pound
Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Irish Pound är kursen från IEP till USD. Valutakoden för Irish Pounds är IEP.
KZT - Kazakstansk tenge
Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Kazakstansk tenge är kursen från KZT till USD. Valutakoden för Kazakhstani Tenge är KZT. Valutasymbolen är ₸.More Kazakstansk tenge info
XE Valutadata-API
Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världenLäs mer
Världens populäraste valutaverktyg
XE Internationella valutaöverföringar
Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.
XE Valutadiagram
Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.
XE Kurslarm
Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.