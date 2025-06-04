XE Valutadiagram: ETB till AED

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram ETB till AED

Etiopisk birr till Emiratisk dirham

1 ETB = 0 AED

14 aug. 2025 11:27 UTC - 14 aug. 2025 11:27 UTC
ETB/AED stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

etb

ETB - Etiopisk birr

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Etiopisk birr är kursen från ETB till USD. Valutakoden för Ethiopian Birrs är ETB. Valutasymbolen är Br.

More Etiopisk birr info
aed

AED - Emiratisk dirham

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Emiratisk dirham är kursen från AED till USD. Valutakoden för Emiratisk dirham är AED. Valutasymbolen är د.إ.

More Emiratisk dirham info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16857
GBP / EUR1,16171
USD / JPY146,552
GBP / USD1,35754
USD / CHF0,805650
USD / CAD1,37821
EUR / JPY171,256
AUD / USD0,652530

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen

, ratings

, ratings

, ratings