XE Valutadiagram: DJF till DKK

Diagram DJF till DKK

Djiboutisk franc till Dansk krona

1 DJF = 0 DKK

31 aug. 2025 21:27 UTC - 31 aug. 2025 21:27 UTC
DJF/DKK stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

djf

DJF - Djiboutisk franc

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Djiboutisk franc är kursen från DJF till USD. Valutakoden för Djiboutian Francs är DJF. Valutasymbolen är Fdj.

More Djiboutisk franc info
dkk

DKK - Dansk krona

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Dansk krona är kursen från DKK till USD. Valutakoden för Danish Kroner är DKK. Valutasymbolen är kr.

More Dansk krona info

