XE Valutadiagram: BOB till CUP

Diagram BOB till CUP

Boliviansk bolíviano till Kubansk peso

1 BOB = 0 CUP

31 aug. 2025 01:35 UTC - 31 aug. 2025 01:35 UTC
BOB/CUP stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

bob

BOB - Boliviansk bolíviano

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Boliviansk bolíviano är kursen från BOB till USD. Valutakoden för Bolivian Bolivianos är BOB. Valutasymbolen är $b.

cup

CUP - Kubansk peso

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Kubansk peso är kursen från CUP till USD. Valutakoden för Cuban Pesos är CUP. Valutasymbolen är ₱.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16837
GBP / EUR1,15591
USD / JPY147,031
GBP / USD1,35053
USD / CHF0,800568
USD / CAD1,37474
EUR / JPY171,787
AUD / USD0,653894

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

