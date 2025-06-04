XE Valutadiagram: AZM till JOD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram AZM till JOD

Azerbaijani Manat till Jordansk dinar

1 AZM = 0 JOD

30 aug. 2025 14:40 UTC - 30 aug. 2025 14:40 UTC
AZM/JOD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

AZM - Azerbaijani Manat

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Azerbaijani Manat är kursen från AZM till USD. Valutakoden för Azerbaijani Manats är AZM.

jod

JOD - Jordansk dinar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Jordansk dinar är kursen från JOD till USD. Valutakoden för Jordanian Dinars är JOD. Valutasymbolen är JD.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16843
GBP / EUR1,15592
USD / JPY147,032
GBP / USD1,35062
USD / CHF0,800544
USD / CAD1,37459
EUR / JPY171,798
AUD / USD0,653863

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

