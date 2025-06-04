XE Valutadiagram: ADA till AWG

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram ADA till AWG

Cardano till Arubansk eller nederländsk gulden

1 ADA = 0 AWG

30 aug. 2025 11:43 UTC - 30 aug. 2025 11:43 UTC
ADA/AWG stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

ada

ADA - Cardano

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Cardano är kursen från ADA till USD. Valutakoden för Cardano är ADA.

awg

AWG - Arubansk eller nederländsk gulden

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Arubansk eller nederländsk gulden är kursen från AWG till USD. Valutakoden för Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) är AWG. Valutasymbolen är ƒ.

