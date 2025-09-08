Jämför State Bank of Vietnam med Xe
Väljer du mellan State Bank of Vietnam och Xe för din internationella pengaöverföring? Jämför växelkurser och avgifter för att upptäcka dina potentiella besparingar med Xe.
|Leverantör
|Växlingskurs
|Avgift
|Mottagaren får
0.829900
|$0
€829.90Skicka nu
Vi har ännu inte State Bank of Vietnam-kurser för detta valutapar, men du kan ändå jämföra en offert från State Bank of Vietnam med Xe:s livekurs för att se möjliga besparingar. Titta tillbaka snart – vi utökar ständigt vår data för att ge dig fler kurser.
Varför överföra med Xe istället för traditionella banker?
Bättre priser
Vi erbjuder konsekvent banköverträffande räntor, vilket ger dig mest valuta för pengarna. Jämför oss med din bank för att se skillnaden.
Lägre avgifter
Vi tar mindre betalt, så du sparar mer. Dessutom visar vi alltid alla avgifter innan du bekräftar din överföring, så att du vet exakt vad du betalar för.
Snabbare överföringar
Majoriteten av överföringar genomförs samma dag. Vi vet hur viktigt det är att dina pengar levereras snabbt och tillförlitligt.
Skicka pengar till över 190 länder med Xe
Xe gör internationella pengaöverföringar enkla och erbjuder stöd för över 190 länder och 130+ valutor. Jämförelsetabellen visar växelkurser för större valutor baserat på de bankuppgifter vi för närvarande har, men Xe erbjuder ett mycket bredare utbud av överföringsalternativ utöver vad som visas. Om du inte ser den valuta du behöver kan du besöka vår sida Skicka pengar för att utforska alla tillgängliga valutor och destinationer.
Överför mer med Xes högre gränser för online-sändningar
Vi erbjuder högre gränser för onlineöverföringar än traditionella banker, vilket gör att du kan skicka mer i en enda överföring. Säg adjö till att dela upp större belopp och njut av ett enklare och effektivare sätt att flytta dina pengar.
Xe 24/7 expertsupport för globala överföringar
Behöver du hjälp med din internationella pengaöverföring? Vi finns här för att hjälpa dig – kontakta oss idag för personlig support!
Hur man skickar pengar online med Xe
Registrera dig gratis
Logga in på ditt Xe-konto eller registrera dig gratis. Det tar bara några minuter, allt du behöver är en e-postadress.
Få en offert
Låt oss veta vilken valuta du vill överföra, hur mycket pengar du vill skicka och destinationen.
Lägg till din mottagare
Ange mottagarens betalningsinformation (du behöver information som namn och adress).
Verifiera din identitet
För vissa överföringar kan vi behöva identifierande dokument för att bekräfta att det verkligen är du och för att skydda dina pengar.
Bekräfta din offert
Bekräfta och sätt in din överföring med ett bankkonto, kreditkort eller betalkort, så är du klar!
Spåra din överföring
Se var dina pengar är och när de anländer till mottagaren. Få support via livechatt, telefon och e-post.
Miljontals människor världen över litar på Xe
Redo att komma igång?
Du har jämfört State Bank of Vietnams växelkurser med Xe och det är dags att få det bästa värdet för dina internationella pengaöverföringar. Din första överföring är bara några klick bort – börja nu och ta dina pengar vidare!
Vanliga frågor
Att jämföra leverantörer som State Bank of Vietnam och Xe hjälper dig att förstå hur mycket din mottagare faktiskt kommer att få efter avgifter och växelkursskillnader. Även små kursförändringar eller dolda avgifter kan kosta dig mer. Vårt jämförelseverktyg visar dig det verkliga värdet sida vid sida.
State Bank of Vietnam kan erbjuda mindre förmånliga växelkurser än dedikerade leverantörer av pengaöverföringar. Många leverantörer inkluderar högre påslag i sina priser, vilket innebär att du får mindre för pengarna du skickar.
Ja. Xe är reglerat i flera länder och använder branschstandardkryptering för att skydda dina data och pengar. Precis som State Bank of Vietnam följer Xe strikta efterlevnads- och säkerhetsprotokoll, men med en plattform som är specialbyggd för internationella överföringar.
Många leverantörer begränsar hur mycket du kan överföra online – särskilt för större belopp. Xe stöder högre gränser för onlineöverföringar, vilket hjälper dig att flytta mer pengar utan att behöva dela upp transaktioner eller besöka ett kontor.
Xe erbjuder support dygnet runt via livechatt, telefon och e-post, med experter på internationella överföringar. Du behöver inte navigera i vanliga banktjänster. Vårt dedikerade supportteam förstår valutahandel och gränsöverskridande betalningar specifikt.