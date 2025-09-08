Jämför växelkursen för Raiffeisen RSD med växelkursen för CHF
Överväger du att använda Raiffeisen för din överföring från RSD till CHF? Jämför växelkurser och avgifter för Raiffeisen för att upptäcka dina potentiella besparingar med Xe.
Om Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank är en ledande bankgrupp i Central- och Östeuropa som erbjuder heltäckande finansiella tjänster till privatpersoner, företag och institutionella kunder. Som ett dotterbolag till Raiffeisen Bank International (RBI) med säte i Österrike, är banken verksam i flera länder med en stark lokal närvaro. Banken är känd för sitt kundfokuserade arbetssätt, digitala omvandling och hållbara affärsmetoder.
Hur snabb är en överföring från Raiffeisen RSD till CHF?
Leveranstider för internationella överföringar med Raiffeisen från Serbien till Schweiz varierar beroende på betalningsmetod och transaktionstidpunkt. Vanligtvis tar internationella banköverföringar 1 till 5 arbetsdagar. Faktorer som helgdagar och säkerhetskontroller kan också påverka leveransen. Kontrollera Raiffeisen Banks slutdatum för att undvika förseningar.
Vad är överföringsavgifterna från Raiffeisen till ?
Kostnaderna för internationella pengaöverföringar från RSD till CHF beror på faktorer som överföringsbeloppet. Vanligtvis har större överföringar lägre avgifter och bättre växelkurser. Kolla jämförelsetabellen för att jämföra avgifter för Raiffeisen med Xe.
Varför överföra med Xe istället för traditionella banker?
Bättre priser
Vi erbjuder konsekvent banköverträffande räntor, vilket ger dig mest valuta för pengarna. Jämför oss med din bank för att se skillnaden.
Lägre avgifter
Vi tar mindre betalt, så du sparar mer. Dessutom visar vi alltid alla avgifter innan du bekräftar din överföring, så att du vet exakt vad du betalar för.
Snabbare överföringar
Majoriteten av överföringar genomförs samma dag. Vi vet hur viktigt det är att dina pengar levereras snabbt och tillförlitligt.
Xe 24/7 expertsupport för globala överföringar
Behöver du hjälp med din internationella pengaöverföring? Vi finns här för att hjälpa dig – kontakta oss idag för personlig support!
Överför mer med Xes högre gränser för online-sändningar
Vi erbjuder högre gränser för onlineöverföringar än traditionella banker, vilket gör att du kan skicka mer i en enda överföring. Säg adjö till att dela upp större belopp och njut av ett enklare och effektivare sätt att flytta dina pengar.
Miljontals människor världen över litar på Xe
Du har jämfört Raiffeisens växelkurser med Xe och det är dags att få det bästa värdet för dina internationella pengaöverföringar. Din första överföring är bara några klick bort – börja nu och ta dina pengar vidare!
Vanliga frågor
Växelkursen som erbjuds av Raiffeisen för att konvertera Serbisk dinar (RSD) till Schweiziska franc (CHF) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Schweiziska franc än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur Raiffeisens kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.
Raiffeisen kan ta ut en fast överföringsavgift, en procentbaserad avgift eller båda, beroende på din överföringsmetod och destination. Dessa avgifter – tillsammans med växelkursen – påverkar hur mycket din mottagare får. Vårt verktyg analyserar det så att du kan jämföra den totala kostnaden med andra alternativ som Xe.
Överföringar från Serbisk dinar till Schweiziska franc med Raiffeisen tar vanligtvis 1 till 5 arbetsdagar. Tidpunkten beror på sista anmälningsdatum, helgdagar, destinationslandet och den mottagande bankens behandlingstider. Xe erbjuder leverans samma dag för de flesta överföringar.
Raiffeisen kan ha dagliga gränser eller gränser per överföring för internationella överföringar. Du kan också behöva besöka ett kontor för större belopp. Xe stöder högre gränser för onlineöverföringar, vilket erbjuder flexibilitet och bekvämlighet vid internationell överföring av större summor.
Många leverantörer, inklusive Raiffeisen, kan uppdatera sina växelkurser baserat på marknadsförhållandena. Kurserna kan dock sättas en gång dagligen eller justeras mer sällan än de från dedikerade valutatjänster. Xe uppdaterar kurserna live, vilket ger dig större kontroll över när du ska skicka.