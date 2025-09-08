Jämför växelkursen för NCBA Bank KES med växelkursen för JPY

Växelkursen som erbjuds av NCBA Bank för att konvertera Kenyansk shilling (KES) till Japansk yen (JPY) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Japansk yen än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur NCBA Banks kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.