Podružnice za Svenska Handelsbanken Ab v Goteborg, Švedska

Če uporabite napačno kodo SWIFT, se lahko vaše plačilo zavleče, napačno usmeri ali ga banka prejemnica celo zavrne. V nekaterih primerih se sredstva lahko vrnejo pošiljatelju, poleg tega pa se lahko zaračunajo dodatne provizije. Vedno se prepričajte, da se koda SWIFT ujema s kodo vaše poslovalnice ali uradno kodo glavnega sedeža podjetja. Če niste prepričani, se pred prenosom obrnite na Svenska Handelsbanken Ab .