Podružnice za Caja Rural San Isidro De Les Coves De Vinroma, S. Coop. De Credito V. v Les Coves De Vinroma, Španija

Če uporabite napačno kodo SWIFT, se lahko vaše plačilo zavleče, napačno usmeri ali ga banka prejemnica celo zavrne. V nekaterih primerih se sredstva lahko vrnejo pošiljatelju, poleg tega pa se lahko zaračunajo dodatne provizije. Vedno se prepričajte, da se koda SWIFT ujema s kodo vaše poslovalnice ali uradno kodo glavnega sedeža podjetja. Če niste prepričani, se pred prenosom obrnite na Caja Rural San Isidro De Les Coves De Vinroma, S. Coop. De Credito V. .