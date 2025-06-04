Podružnice za Bayern-invest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh v Nemčija
Spodnjo tabelo uporabite za iskanje poslovalnice Bayern-invest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh in pridobitev podrobnih informacij o njeni ustrezni kodi SWIFT.
Poišči SWIFT kodo
O teh kodah SWIFT
Kode SWIFT poslovalnic se uporabljajo za identifikacijo določenih bančnih lokacij pri pošiljanju mednarodnih plačil. Nekatere banke, vključno z Bayern-invest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh, lahko poslovalnicam v večjih mestih dodelijo edinstvene kode, da bi natančneje obdelale nakazila. Vse poslovalnice nimajo edinstvenih kod, če pa so na voljo, je najbolje uporabiti tisto, ki ustreza vaši lokalni poslovalnici.
Kaj storiti, če vaše lokalne podružnice ni na seznamu
Če vaše poslovalnice Bayern-invest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh ni na seznamu zgoraj, lahko mednarodno plačilo še vedno pošljete z uporabo kode SWIFT globalnega glavnega sedeža. Namesto usmerjanja sredstev v določeno poslovalnico bodo obdelana prek centralnega sistema banke in nato usmerjena v pravilno banko.
Preden pošljete plačilo SWIFT, dvakrat preverite, ali se koda SWIFT ujema z banko prejemnika in ali sta številka računa in ime pravilno vnesena. Že majhne napake lahko odložijo ali blokirajo prenos. Če ste opravili nakazilo z napačnimi podatki, se obrnite na svojo banko.
Prejemate plačilo za Bayern-invest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh?
Če se pripravljate na prejem denarja iz tujine, pošiljatelju posredujte kodo SWIFT svoje banke in poslovalnice, da zagotovite, da bodo sredstva točno in varno prispela na vaš račun. Če ne najdete kode SWIFT vaše poslovalnice, preverite, ali ima Bayern-invest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh globalno kodo glavnega sedeža, ali pa se za najboljšo alternativo obrnite neposredno nanje.
Pogosto zastavljena vprašanja
Da, Bayern-invest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh lahko upravlja več poslovalnic. Vsaka poslovalnica lahko služi različnim soseskam, ponuja različne storitve in – ko gre za mednarodna bančna nakazila – nekatere lahko celo uporabljajo različne kode SWIFT. Pri dajanju plačilnih navodil je pomembno, da navedete specifično poslovalnico, v kateri je odprt vaš račun.
Kodo SWIFT za vašo poslovalnico najdete v tabeli na vrhu te strani, ki navaja znane Bayern-invest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh kode SWIFT za poslovalnice. Če niste prepričani, s katero poslovalnico je povezan vaš račun, lahko preverite bančni izpisek, obiščete spletni bančni portal ali se obrnete neposredno na poslovalnico. V primeru dvoma je uporaba SWIFT kode glavnega sedeža banke varna alternativa.
Uporaba kode SWIFT, specifične za poslovalnico – če je na voljo za vašo lokacijo – lahko izboljša natančnost in hitrost vašega mednarodnega nakazila. Pomaga zagotoviti, da so sredstva usmerjena neposredno v pravilno poslovalnico, kar lahko skrajša čas obdelave in po potrebi olajša sledljivost transakcije. To je še posebej uporabno za večje nakazila ali časovno občutljiva plačila.
Če uporabite napačno kodo SWIFT, se lahko vaše plačilo zavleče, napačno usmeri ali ga banka prejemnica celo zavrne. V nekaterih primerih se sredstva lahko vrnejo pošiljatelju, poleg tega pa se lahko zaračunajo dodatne provizije. Vedno se prepričajte, da se koda SWIFT ujema s kodo vaše poslovalnice ali uradno kodo glavnega sedeža podjetja. Če niste prepričani, se pred prenosom obrnite na Bayern-invest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh .
V zgornji tabeli si lahko ogledate seznam Bayern-invest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh poslovalnic, ki imajo posamezne kode SWIFT. Za ogled navodil za mednarodna nakazila se lahko obrnete tudi neposredno na svojo poslovalnico ali se prijavite v spletno banko. Če vaša poslovalnica nima svoje kode, verjetno privzeto uporablja kodo glavne pisarne.
Ni nujno. Bayern-invest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh poslovalnic ima lahko edinstvene kode za določene lokacije ali funkcije – zlasti za poslovalnice z velikim obsegom poslovanja ali specializirane poslovne poslovalnice. Vedno poskusite uporabiti kodo SWIFT, specifično za vašo poslovalnico, če je na voljo; sicer je koda glavne pisarne splošno sprejeta rezervna možnost.
Izjava o omejitvi odgovornosti
Kode SWIFT, imena bank, naslovi in druge sorodne informacije, navedene na tej strani, so zgolj splošne informativne narave. Čeprav si prizadevamo za točnost, Xe ne jamči, da so informacije popolne, ažurne ali brez napak. Podrobnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in morda ne odražajo najnovejših podatkov, ki so na voljo pri posameznih finančnih institucijah.
Xe ne daje nobenih zagotovil glede pravnega statusa, regulativnega statusa ali operativne integritete katere koli banke, finančne institucije ali posrednika, ki je naveden. Ne podpiramo ali preverjamo legitimnosti nobene vključene entitete, niti ne prevzemamo nobene odgovornosti za vašo uporabo posredovanih informacij.
Vse finančne transakcije ali odločitve, sprejete na podlagi teh informacij, izvajate na lastno odgovornost. Xe ne odgovarja za kakršno koli izgubo, zamudo ali škodo, ki bi nastala zaradi zanašanja na podatke ali zaradi kakršnega koli poslovanja s tretjimi osebami, katerih podatki so prikazani na tej strani.
Priporočamo, da pred začetkom kakršne koli transakcije neodvisno preverite vse podatke pri ustrezni finančni instituciji.
Ta izjava o omejitvi odgovornosti je na voljo samo v angleščini in ni bila prevedena. Čeprav je preostanek te strani morda prikazan v izbranem jeziku, pravna izjava o omejitvi odgovornosti ostaja v angleščini, da se ohrani njena točnost in namen.