Glavna koda SWIFT za T Bank v Butan je TBBTBTBTXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Butan in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri T Bank v Butan in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba TBBTBTBTXXX običajno varna in zanesljiva možnost.