Glavna koda SWIFT za Societe Generale Benin v Benin je SOGEBJBJXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Benin in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri Societe Generale Benin v Benin in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba SOGEBJBJXXX običajno varna in zanesljiva možnost.