Glavna koda SWIFT za Bank of Queensland v Avstralija je QBANAU4BXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Avstralija in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri Bank of Queensland v Avstralija in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba QBANAU4BXXX običajno varna in zanesljiva možnost.