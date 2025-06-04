THE BANK OF NOVA SCOTIA SWIFT koda je
NOSCUS4H TL1
Ime banke
THE BANK OF NOVA SCOTIA
Mesto
HOUSTON
Naslov
711 LOUISIANA STREET, HOUSTON, TX, 77002
Država
UNITED STATES OF AMERICA
SWIFT koda je preverjena in redno posodobljena
Skupaj
Kdaj naj uporabim NOSCUS4HTL1?
Kode SWIFT se uporabljajo za zagotovitev, da vaš denar doseže pravo mesto pri pošiljanju ali prejemanju denarja čez mejo. Uporabite NOSCUS4HTL1 če želite poslati denar uporabniku THE BANK OF NOVA SCOTIA na zgoraj navedeni naslov, mesto in državo. Vedno preverite, ali koda SWIFT, ki jo uporabljate, pripada ciljni banki.
Razčlenitev NOSCUS4HTL1
Kode SWIFT/BIC so sestavljene iz 8 do 11 črk in številk, ki identificirajo določeno banko in poslovalnico na svetu.
Koda banke (NOSC): Te 4 črke predstavljajo THE BANK OF NOVA SCOTIA
Koda države (US): Ti dve črki označujeta državo banke, ki je Združene države.
Koda lokacije (4H): Ta dva znaka označujeta lokacijo glavnega sedeža banke.
Koda poslovalnice (TL1): Te 3 številke določajo določeno poslovalnico. Kode BIC, ki se končajo z 'XXX', se nanašajo na glavni sedež banke.
THE BANK OF NOVA SCOTIA
|SWIFT koda
|NOSCUS4HTL1
|SWIFT koda (8 znakov)
|NOSCUS4H
|Koda podružnice
|TL1
|Ime banke
|THE BANK OF NOVA SCOTIA
|Ime podružnice
|THE BANK OF NOVA SCOTIA
|Naslov
|711 LOUISIANA STREET
|Mesto
|HOUSTON
|Država
|Združene države
Podrobnosti kode THE BANK OF NOVA SCOTIA
Pravilne kode SWIFT so ključne za preprečevanje težav ali zamud pri vaših nakazilih. Preden uporabite kodo SWIFT, se prepričajte, da:
Preverite banko: Dvakrat preverite, ali se ime banke ujema z imenom banke prejemnika.
Preverite ime poslovalnice: Če uporabljate kodo SWIFT, specifično za poslovalnico, se prepričajte, da se ta poslovalnica ujema s poslovalnico prejemnika.
Potrdite državo: Banke imajo lokacije po vsem svetu. Preverite, ali koda SWIFT ustreza državi ciljne banke.
Pogosto zastavljena vprašanja o NOSCUS4HTL1
Koda SWIFT je edinstven identifikator, ki se uporablja za prepoznavanje bank in finančnih institucij po vsem svetu za mednarodne denarne prenose. SWIFT je kratica za Društvo za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo. Te kode pomagajo zagotoviti, da so plačila usmerjena v pravilno banko in državo. Tipična koda SWIFT je dolga 8 ali 11 znakov in vključuje podatke o banki, državi, lokaciji in včasih o določeni poslovalnici.
Ne vedno. Nekatere banke uporabljajo eno samo kodo SWIFT (običajno kodo glavnega sedeža, ki se konča z XXX) za vse poslovalnice. Drugi posameznim poslovalnicam dodelijo edinstvene kode SWIFT, pogosto s posebnimi zadnjimi tremi znaki. Če prejemnik navede kodo, specifično za poslovalnico, jo je najbolje uporabiti – to lahko pospeši obdelavo ali zagotovi, da plačilo hitreje doseže pravilno lokacijo.
Pri pošiljanju ali prejemanju mednarodnih bančnih nakazil na THE BANK OF NOVA SCOTIA v zgoraj navedenem mestu in na zgoraj navedeni naslov uporabite NOSCUS4HTL1 . Identificira banko in poslovalnico prejemnika, zlasti pri pošiljanju sredstev čez mejo prek omrežja SWIFT. Nekatere države in vrste plačil morda ne zahtevajo kode SWIFT, zato se pred začetkom nakazila vedno posvetujte s prejemnikom ali banko.
Koda SWIFT/BIC NOSCUS4HTL1 je za THE BANK OF NOVA SCOTIA mednarodnih nakazil. Tukaj je razčlenitev pomena posameznih delov kode:
NOSC – To je bančna koda, ki predstavlja THE BANK OF NOVA SCOTIA
US – To je koda države, ki kaže, da se banka nahaja v Združene države
4H – To je koda lokacije, ki označuje sedežbanke.
TL1 – To je koda poslovalnice in ko je prikazana kot »XXX«, se nanaša na glavno pisarno ali primarno poslovalnico.
Da, THE BANK OF NOVA SCOTIA lahko upravlja več poslovalnic. Vsaka poslovalnica lahko služi različnim regijam, ponuja različne storitve in – ko gre za mednarodna bančna nakazila – nekatere lahko celo uporabljajo različne kode SWIFT. Pri dajanju plačilnih navodil je pomembno, da navedete specifično poslovalnico, v kateri je odprt vaš račun.
Če uporabite napačno kodo SWIFT, se lahko vaše plačilo zavleče, napačno usmeri ali ga banka prejemnica celo zavrne. V nekaterih primerih se sredstva lahko vrnejo pošiljatelju, poleg tega pa se lahko zaračunajo dodatne provizije. Vedno se prepričajte, da se koda SWIFT ujema s kodo vaše poslovalnice ali uradno kodo glavnega sedeža banke. Če niste prepričani, se pred prenosom obrnite na THE BANK OF NOVA SCOTIA .
Izjava o omejitvi odgovornosti
Kode SWIFT, imena bank, naslovi in druge sorodne informacije, navedene na tej strani, so zgolj splošne informativne narave. Čeprav si prizadevamo za točnost, Xe ne jamči, da so informacije popolne, ažurne ali brez napak. Podrobnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in morda ne odražajo najnovejših podatkov, ki so na voljo pri posameznih finančnih institucijah.
Xe ne daje nobenih zagotovil glede pravnega statusa, regulativnega statusa ali operativne integritete katere koli banke, finančne institucije ali posrednika, ki je naveden. Ne podpiramo ali preverjamo legitimnosti nobene vključene entitete, niti ne prevzemamo nobene odgovornosti za vašo uporabo posredovanih informacij.
Vse finančne transakcije ali odločitve, sprejete na podlagi teh informacij, izvajate na lastno odgovornost. Xe ne odgovarja za kakršno koli izgubo, zamudo ali škodo, ki bi nastala zaradi zanašanja na podatke ali zaradi kakršnega koli poslovanja s tretjimi osebami, katerih podatki so prikazani na tej strani.
Priporočamo, da pred začetkom kakršne koli transakcije neodvisno preverite vse podatke pri ustrezni finančni instituciji.
Ta izjava o omejitvi odgovornosti je na voljo samo v angleščini in ni bila prevedena. Čeprav je preostanek te strani morda prikazan v izbranem jeziku, pravna izjava o omejitvi odgovornosti ostaja v angleščini, da se ohrani njena točnost in namen.