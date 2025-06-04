Koda SWIFT je edinstven identifikator, ki se uporablja za prepoznavanje bank in finančnih institucij po vsem svetu za mednarodne denarne prenose. SWIFT je kratica za Društvo za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo. Te kode pomagajo zagotoviti, da so plačila usmerjena v pravilno banko in državo. Tipična koda SWIFT je dolga 8 ali 11 znakov in vključuje podatke o banki, državi, lokaciji in včasih o določeni poslovalnici.