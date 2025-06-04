UNI - Uniswap

Informacije o Uniswap

Protokol Uniswap je odprtokodni protokol za zagotavljanje likvidnosti in trgovanje z ERC20 žetoni na Ethereum. Odpravlja zaupanja vredne posrednike in nepotrebne oblike izkoriščanja najemnin, kar omogoča varno, dostopno in učinkovito izmenjavo. Protokol ni nadgradljiv in je zasnovan tako, da je odporen na cenzuro. Protokol Uniswap in vmesnik Uniswap sta razvila Uniswap Labs.

Riski pri uporabi Uniswap

Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene v času in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je privedlo do obsežnih krajev.

Zgodovina Uniswap

Uniswap je nastal iz ideje, ki jo je leta 2016 predlagal Vitalik Buterin za decentralizirano borzo (DEX), ki bi uporabljala avtomatiziranega tržnega ustvarjalca na verigi z določenimi edinstvenimi značilnostmi. Leto kasneje je Hayden Adams začel delati na tem, da bi to idejo spremenil v funkcionalen izdelek.

