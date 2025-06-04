  1. Domov
SYP - Sirski funt

Sirski funt je valuta Sirija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Sirski funt tečaj SYP v USD. Koda valute za Funti je SYP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Sirski funt in pretvornik valut.

Statistika Sirski funt

ImeSirski funt
Simbol£
Manjša enota1/100 = Pijastre
Simbol manjše enotePijastre
Najboljša pretvorba SYPSYP v USD
Najboljši graf SYPGraf SYP v USD

Profil Sirski funt

KovanciPogosto uporabljeno: £1, £2, £5, £10, £25
BankovciPogosto uporabljeno: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
Centralna bankaCentralna banka Sirije
Uporabniki
Sirija

