SYP - Sirski funt
Sirski funt je valuta Sirija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Sirski funt tečaj SYP v USD. Koda valute za Funti je SYP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Sirski funt in pretvornik valut.
Statistika Sirski funt
|Ime
|Sirski funt
|Simbol
|£
|Manjša enota
|1/100 = Pijastre
|Simbol manjše enote
|Pijastre
|Najboljša pretvorba SYP
|SYP v USD
|Najboljši graf SYP
|Graf SYP v USD
Profil Sirski funt
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: £1, £2, £5, £10, £25
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Centralna banka
|Centralna banka Sirije
|Uporabniki
Sirija
Sirija
Zakaj vas zanima SYP?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za SYPPridobiti tečaje SYP na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti SYP za moje podjetje